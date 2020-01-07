: Goosebumps: Canavar Firarda konusu nedir? Goosebumps: Canavar Firarda oyuncuları ve Goosebumps: Canavar Firarda özeti!

07.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:53

İzleyenleri ekrana bağlayan Goosebumps: Canavar Firarda filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Goosebumps: Canavar Firarda konusu nedir, Goosebumps: Canavar Firarda oyuncuları kimler ve Goosebumps: Canavar Firarda özeti gibi konuları inceliyoruz.

GOOSEBUMPS: CANAVAR FİRARDA KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

GOOSEBUMPS: CANAVAR FİRARDA OYUNCULARI VE KADROSU

Goosebumps: Canavar Firarda Yönetmen: Rob Letterman

Goosebumps: Canavar Firarda Oyuncular:Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage

Goosebumps: Canavar Firarda Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Goosebumps: Canavar Firarda Yapım Yılı: 2015 (103 dk)

Goosebumps: Canavar Firarda Vizyon Tarihi: 27 Kasım 1998 Cuma

Goosebumps: Canavar Firarda Senaryo: Scott Alexander, Larry Karaszewski

Goosebumps: Canavar Firarda Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Goosebumps: Canavar Firarda Yapım Ülkesi: ABD

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