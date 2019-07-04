Google, YouTube Kontrol Butonlarını Chrome'un İçin Entegre Ediyor

Google, internet tarayıcısı Chrome'un tahtını kimseye bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Teknoloji devi şimdi, Google Chrome'a yeni bir özellik getirmek için çalışıyor. "Global Media Controls UI" olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların YouTube videolarını kolaylıkla yönetebilmesine imkan sağlıyor.

Google'ın duyurduğu bu özellik, kullanıcıların YouTube videolarında ses seviyesini ayarlamasına ve videoyu durdurmasına, yeniden başlatmasına imkan sunuyor. Bu özellik, YouTube'da zaman geçirirken bir yandan da diğer internet sitelerinde gezinen kullanıcıları memnun edeceğe benziyor.

Google'ın üzerinde çalıştığı bu özellik şu an için Google Chrome'un Canary v77 sürümünde bulunuyor. Özellik şu an için yalnızca YouTube'da kullanılabiliyor ancak ilerleyen dönemde farklı video platformlarını da destekleyebilir.

Eğer Google'un yeni özellikleri test ettiği Chrome Canary sürümünü kullanıyorsanız, bu özelliği deneyimleyebilirsiniz.

Not: Chrome Cannary, bir test platformu olduğundan özellik kusursuz bir şekilde çalışmayabilir, tarayıcınızda çökmelere neden olabilir.