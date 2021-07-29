Google Play Store yeni bir gizlilik özelliği alıyor!
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Google Play Store yeni bir gizlilik özelliği alıyor!

Google Play Store yeni bir gizlilik özelliği alıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Apple tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yeni güvenlik altyapısını Google'da Play Store için kullanacak. İşte detaylar!

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz aylarda kullanıcı gizlilik ve güvenlik politikası için yeni bir adım attı. Apple bu yeni özelliği, "App Store, verilerinizin nasıl kullanılacağını haber verir." açıklamasıyla tanıtmıştı.

Sosyal medya için gizlilik ve güvenlik çok önemli yer kapsıyor. Bu bağlamda Apple'ın başlattığı bu dönemi örnek alan Google, Play Store için kullanıcılarının verilerini korumak amaçlı hayata geçirdiği yeni gizlilik özelliğini duyurdu.

Google yeni gizlilik politikasında kullanıcılarının veri türlerini ve verilerin şifrelenip şifrelenmediğide dahil olmak üzere birçok özellik sunacak. Google Play Store indirilmeden önce uygulamanın veri gizliliği metninin özeti kullanıcılara sunulacak. Ayrıca, toplanan verilerin ne için kullanıldığı hakkında daha fazla ayrıntı görmekiçin kullanıcıların göz atabileceği "Ayrıntıları gör" seçeneği de geliyor.

"BİLGİLERİ KULLANICILARINA SUNMAYAN UYGULAMALAR ENGELLENECEK"

Google, bu yeni gizlilik özelliğinin geliştiricilere "kullanıcıya gizlilik ve güvenlik uygulamaları hakkında daha derin bir fikir vereceğini söylüyor. Güncellemeler ayrıca uygulamanın toplayabileceği verileri ve nedenini de açıklayacak. Tüm bu bilgiler, kullanıcı bir uygulamayı indirmeden önce sağlanacak. Bu bilgileri kullanıcılarıyla paylaşmayan uygulamaların güncellemeleri Google tarafından engellenecek.

Google'ın tüm üçüncü taraf ve birinci taraf Google uygulamaları için gelen güvenlik bölümü, Apple'ın App Store'undan ilham alınarak gerçekleştirildi.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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