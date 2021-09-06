Google 'Okulun İlk Günü' Doodle nedir? 6 Eylül Pazartesi Doodle ne oldu? Okulun İlk Günü Doodle ne anlama geliyor?

Bugün Google okulların açılmasına özel olarak Doodle hazırladı. 'Okulun İlk Günü' isimli Doodle öğrenciler, veliler ve vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Google önemli günlerde özel Doodle'lar hazırlamaya devam ediyor. Bugünkü Doodle ise Okulun İlk Günü doodleı oldu. Peki, Google 'Okulun İlk Günü' Doodle nedir? 6 Eylül Pazartesi Doodle ne oldu? Okulun İlk Günü Doodle ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

Okulun İlk Günü Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı. Bunun ardından vatandaşlar Google Doodle nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Bugünün özel Doodle ekran görüntüsü nedir? 6 Eylül Pazartesi Doodle ne oldu? Okulun İlk Günü Doodle ne anlama geliyor? 6 Eylül Doodle hakkında bilgiler haberimizde...

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

6 EYLÜL 'OKULUN İLK GÜNÜ' DOODLE'I NEDİR?

6 Eylül Pazartesi okulun ilk gününe özel Google Doodle hazırlamıştır.

Bugünün özel Doodle ekran görüntüsü şöyle:



Google Doodle 6 Eylül Pazartesi

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Okulun İlk Günü kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Okulun İlk Günü gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.