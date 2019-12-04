Google kurucuları Page ve Brin CEO'luğu bırakıyor

04.12.2019 04:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 04:15

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google'ın sahibi olan Alphabet şirketinin icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlığı görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

İkili şirketin yönetim kurulunda kalmaya devam edecek.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Alphabet'in de CEO'su olarak ikilinin yerini alacak.

Alphabet 2015'te Google ve sahibi olduğu şirketlerin yeniden yapılandırılması amacıyla kuurlmuştu.

Page ve Brin şirketlerini 1998'de ABD'nin California eyaletinde bir garajda kurmuştu.

Alphabet'ten yapılan açıklamada şirketin "daha temiz ve daha hesap verebilir" bir şekilde işleme hedefinde olduğu yer aldı.

İkisi de 46 yaşında olan yöneticiler "artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti" dedi:

"İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google'ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok."

Page ve Brin şirkete tavsiye veren ve sevgilerini gösteren fakat günlük işleyişlerine karışmayan birer ebeveyn gibi olacaklarını, şirket yönetimini Pichai'den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını söyledi.

Hindistan'da doğan 47 yaşındaki Pichai Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde okumak üzere ABD'ye gitmiş, ardından 2004'te Google'a katılmıştı.