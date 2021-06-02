Google'ın merkez binası nerededir? Google genel merkez binası hangi ülkede? Google merkez binası hangi şehirde, nerede?

Dünyanın en popüler arama motoru Google'ın merkez binasının nerede olduğu merak ediliyor. Google'ın başta ABD olmak üzere dünya üzerinde birçok binası bulunmaktadır. Peki, Google merkez binası nerededir? Google merkez binası hangi ülkede ve şehirde bulunur? Google merkez binası ile ilgili bilgilere yazımızdan detaylı ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en çok kullanılan sitesi Google'dır. Google'ın dünya çapında birçok çalışanı ve binası yer almaktadır. Genel merkez binası ise ABD'de bulunur. Peki, Google'ın genel merkez binası hangi ülkede ve hangi şehirde bulunuyor? Google genel merkez binası hangi ilçede ve semtte yer alır? Google merkez binası Silikon Vadisi'nde mi bulunuyor?

GOOGLE NEDİR?

Google, ilk olarak 4 Eylül 1998 tarihinde Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page tarafından kurulan bir arama motorudur. Dünya çapında hizmet veren Google, Alexa verilerine göre şuanda en çok ziyaret edilen web sitesi konumundadır. Google tüm dünyada kullanılır ve en popüler arama motorudur. Arama motoru aralarında Google'ın kullanım oranı %80'in üzerindedir.

Google kurucuları kimler: Sergey M. Brin - Lawrence E. Page

Google toplam çalışan sayısı : 118.899 (2019 verilerine göre)

Google CEO'su kim : Sundar Pichai

Google genel merkezi nere : Googleplex, Mountain View, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri

Google sloganı nedir : Don't be evil (Kötü olma)

Google web site adresi : www.google.com (TR için adres : www.google.com.tr)

GOOGLE'IN MERKEZ BİNASI NEREDEDİR?

Google'ın merkez binası "Googleplex, Mountain View, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri" adresindedir. Dünyanın birçok yerinde ofisi ve binası bulunan Googe'ın genel merkez binası Googleplex, Mountain View, Kaliforniya şehrinde ABD ülkesinde bulunmaktadır.

Mountain View'de bulunan Google'ın merkez binası Googleplex olarak isimlendirilir. Bu isim Google ve kompleks kelimelerinin birleşimi olarak geçmektedir.

Google'ın merkez binası 2006 senesinde Mountain View, Kaliforniya'ya taşınmıştı. Kısacası Google'ın genel merkez binası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkesinde yer almaktadır.

Google merkez binası harita

GOOGLE TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI KAÇTIR?

2019 verilerine göre Google'da toplamda 118.899 çalışan yer almaktadır. Bu çalışanların çoğunluğu ABD ülkesinde yer alsa da Google'ın dünya çapında ofisi olduğundan dünyanın dört bir yanından Google çalışanları vardır diyebiliriz.

GOOGLE SAHİBİ KİMDİR?

Google, Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page tarafından kurulmuştur. Bu bakımdan Google'ın sahipleri Sergey M. Brin ve Lawrence E. Page 'dir.

GOOGLE İŞ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Google'ın 100 binden fazla çalışanı mevcuttur. Haliyle Google her gün büyüyen bir şirkettir ve sürekli yeni alımlar yapmaktadır. Eğer Google'a iş başvurusu yapmak isterseniz Google'ın resmi sitesi olan "https://careers.google.com/" adresini ziyaret edebilirsiniz. Buradan açık pozisyonları görebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Örneğin "https://careers.google.com/jobs/results/" bu adreste Google'da yer alan pozisyonlar, branşlar ve meslekler bulunur. Buradan detaylı inceleme yapabilirsiniz.

GOOGLE NEDEN ÇOK KULLANILIYOR?

İlkler her zaman efsanedir derler ya. İşte bu da o şekilde. Google bir dünya markasından öte bir yerde. Şöyle bir örnek verelim. Google'ın değeri dünya üzerinde bulunan çoğu ülkenin değerinden daha fazladır. Gerçekten durum bu şekilde. Google'ın bu başarısının ardında peki ne var? Tabii ki kullanılabilirliği...

Çünkü Google aramalarda en doğru sonuçları verebilen nadir arama motorlarından birisidir. Sadece ingilizce dilinde değil dünyadaki tüm dillerde Google aratması yapabilir ve doğru sonuçlara ve bilgilere anında ulaşabilirsiniz. Hemen hemen tüm telefonların otomatik arama motoru Google'dır. İnsan bir siteye girerken bile Google'dan girmek istiyor. Bu durum da Google'ın değerini zamanla yükseltiyor.