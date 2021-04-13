Google Doodle Metropolitan Museum of Art nerede? Metropolitan Sanat Müzesi Google'a Doodle oldu! Metropolitan Sanat Müzesi eserleri neler?
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Google Doodle Metropolitan Museum of Art nerede? Metropolitan Sanat Müzesi Google'a Doodle oldu! Metropolitan Sanat Müzesi eserleri neler?

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Google Doodle Metropolitan Museum of Art nerede? Metropolitan Sanat Müzesi Google'a Doodle oldu! Metropolitan Sanat Müzesi eserleri neler?

Googlde Doodle tasarımı ile önemli kişi, olay ve yerleri tanıtan tasarımlar hazırlıyor. Son tasarımda Metropolitan Museum of Art (Metrpolitan Sanat Müzesi) Doodle oldu. Peki, Google Doodle Metropolitan Museum of Art nerede? Metropolitan Sanat Müzesi Google'a Doodle oldu! Metropolitan Sanat Müzesi eserleri neler?

Googlde Doodle tasarımı ile önemli kişi, olay ve yerleri tanıtan tasarımlar hazırlıyor. Son tasarımda Metropolitan Museum of Art (Metrpolitan Sanat Müzesi) Doodle oldu. Peki, Google Doodle Metropolitan Museum of Art nerede? Metropolitan Sanat Müzesi Google'a Doodle oldu! Metropolitan Sanat Müzesi eserleri neler? İşte detaylar haberimizde…

GOOGLE DOODLE METROPOLITAN MUSEUM OF ART NEREDE?

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer almaktadır.

METROPOLITAN SANAT MÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

METROPOLITAN SANAT MÜZESİ ESELERİ NELERDİR?

Great Wave off Kanagawa;

Great Wave off Kanagawa (Kanagawa'da büyük dalga) Japon sanatçı Katsushika Hokusai'nın aynı konuyu işlediği 36 tablodan sadece birisi. Tüm eserlerde, Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı fonda görülürken, bu ikonik eserin emoji olarak kullanıldığı da hatırlanabilir.

The Death of Socrates;

Google Doodle Metropolitan Museum of Art nerede? Metropolitan Sanat Müzesi Google'a Doodle oldu! Metropolitan Sanat Müzesi eserleri neler?

Jacques Louis David tarafından 1787 yılında resmedilen The Death of Socrates (Sokrates'in Ölümü) neoklasik dönemin önemli yapıtları arasında sayılıyor. Socrates'e fikirlerinden vaz geçmesini veya intihar etmesi emredildiğinde baldıran otu içerek ölmeyi tercih ettiği anı ve etrafında yaşamayı seçmesi için yalvaran öğrencilerini gösteren küçük tablodaki detaylar dikkate değer.

Gertrude Stein ;

Pablo Picasso'dan kendisini Paris'e geldiğinde kendisini himayesine alan Gertrude Stein'ın portresini dostluğunun simgesi olarak yapmış olsa da, oldukça acımasızca tuvale aktardığı da kaçınılmaz bir gerçek. Portre için "Bu Gertrude'ye benzemiyor" diye arkadaşına verdiği "İleride o portresine benzeyecek" cevabı ileri görüşlü olduğu kadar iltifat etmediğini kanıtlıyor.

La Parade du Cirque;

Pointilist tekniğinin atası Georges Seurat imzalı La Parade du Cirque (Sirk Geçidi), sanatçının fırça ucu ile noktalar halinde gerçekleştirdiği eserler arasında önemli yere sahip. Farklı renklerin üst üste binmesi ile yaratılan tonları görebilmek için yakından bakmak gerekiyor. 1888 tarihli tablo, neredeyse yüz yıl sonra Roy Lichtenstein eserlerine ilham kaynağı olması ile de tanınıyor.

The Dance Class;

Google Doodle Metropolitan Museum of Art nerede? Metropolitan Sanat Müzesi Google'a Doodle oldu! Metropolitan Sanat Müzesi eserleri neler?

Edgar Degas'nın bale dansçılarına odaklandığı eserlerden olan The Dance Class (Dans Dersi), bu serideki en detaylı çalışmalardan birisi olarak öne çıkıyor. Sınavdan geçmeyi bekleyen dans öğrencileri ve anneleri, stüdyoda resmedilmelerine rağmen, Paris'teki yanan eski opera binasının bir odasında görülüyor. Aynanın solunda yer alan posterde ise Rossini'nin Guillaume Tell performansının posteri ise, ressam tabloyu sipariş eden tenor Jean Baptiste Faure'a teşekkürü sayılıyor.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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