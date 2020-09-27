Google, doğum gününü doodle ile kutladı
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Google, doğum gününü doodle ile kutladı

27.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:20
Google, doğum gününü doodle ile kutladı

Google, 22. doğum gününü özel tasarımlı logo ile kutluyor.

Google, 22. doğum gününü özel tasarımlı logo ile kutluyor.

Google ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan logoya tıklayan internet kullanıcıları, arama motoruyla ilgili detaylı bilgiye ulaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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