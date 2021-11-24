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Google'dan Öğretmenler Günü kutlaması

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Google'dan Öğretmenler Günü kutlaması

Google, Öğretmenler Günü'nü öğretmen arı ve öğrenci arıların yer aldığı özel bir logo ile kutladı.

Google, Öğretmenler Günü'nü öğretmen arı ve öğrenci arıların yer aldığı özel bir logo ile kutladı.

İnternet kullanıcıları Google ana sayfasında, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Özel tasarımlı logonun üzerine tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

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AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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