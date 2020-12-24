Google'dan gravür sanatçısı Aliye Berger'in 117. doğum gününe özel 'doodle'
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Google'dan gravür sanatçısı Aliye Berger'in 117. doğum gününe özel 'doodle'

24.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:13
Google'dan gravür sanatçısı Aliye Berger'in 117. doğum gününe özel 'doodle'

Google, ana sayfası aracılığıyla internette arama yapmak isteyenleri Aliye Berger için hazırlanan "doodle" ile karşıladı.

Google, ana sayfası aracılığıyla internette arama yapmak isteyenleri Aliye Berger için hazırlanan "doodle" ile karşıladı. Sayfada Aliye Berger'i tabloları önünde resmeden bir doodle kullanan Google, linke tıklayanlara da ünlü ressam hakkında bilgilerin verildiği sayfalara link sağladı.

Türkiye'nin ilk gravür sanatçılarından Aliye Berger, 24 Aralık 1903'te İstanbul Büyükada'da doğdu. "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın kız kardeşi olan Berger, 1954 yılında Yapı Kredi Bankasının düzenlediği resim yarışmasında birinci seçilerek adını duyurdu. Yaşamı boyunca dünyanın çeşitli kentlerinde 12 özel, 48 karma sergiye katılan sanatçı, 9 Ağustos 1974'te Büyükada'da hayatını kaybetti.

Sanatçının İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde 4, Albertina Müzesi'nde de 3 yapıtı halen sergilenmeye devam ediyor.

Doodle nedir?

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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