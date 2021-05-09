Google'dan Anneler Günü kutlaması
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Google'dan Anneler Günü kutlaması

Google'dan Anneler Günü kutlaması
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel

Google, Anneler Günü'nü konu alan renkli bir animasyon logo hazırladı.

Google, Anneler Günü'nü konu alan renkli bir animasyon logo hazırladı.

İnternet kullanıcıları Google ana sayfasında, Anneler Günü için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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