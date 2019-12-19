: Google çöktü mü? Google Türkiye dahil 11 ülkede Google servisleri çöktü! Google neden çöktü?

19.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:02

19 Aralık Perşembe günü 11.00/ 11.45 arası interneti kullanmak isteyenler internet erişiminde sorunlar yaşadı ve Google çöktü mü diye düşünmeye başladı.Google, YouTube ve Gmail gibi Google altyapısını kullanan bütün servisler kullanılamaz hale geldi ve bu durum yaklaşık 1 saat sürdü. Yaşanan sorunun sadece ülkemizle sınırlı olmadığıTürkiye dahil 11 ülkede bu sorunun yaşandığı öğrenildi. Peki, Google çöktü mü?

GOOGLE'A GİRMEK İSTEYENLER SÜRPRİZ YAŞADI!

Kullanıcılar internet kullanmak için cihazlarına giriş yaptıklarında Google hizmetlerinde yavaşlama, donma ve sonrasında tamamen erişimden kopma sorunu yaşadı. Google çöktü mü sorusunu akıllara getiren bu durumun sadece ülkemizde değil Türkiye ile beraber 11 ülkede de yaşandığı öğrenildi. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, KKTC, Hırvatistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Moldova gibi ülkelerde de Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı.

Google çöktü mü

GOOGLE İLE REKABET KURUMU ARASINDA YAŞANANLAR AKILLARA GELDİ

Rekabet kurumu Google'a haksız rekabet nedeniyle 2018 yılında 93 milyon TL ceza vermişti.

Google, Rekabet kurumunun cezasını haksız buldu ev tepki olarak Android telefonlarda Google uygulamalarına yer vermeyeceğini açıklamıştı.

Rekabet kurumu alınan karardan geri adım atılmayacağını açıkaldı.

Yaşanan gelişmelerden sonra Samsung'un Türkiye'de telefon satmak istemeyeceği iddia edildi. Ancak Samsung, iddiaları yalanladı.

Google'da yaşanan erişme sorunu birçok soruyu akılara getirirken Google çöktü mü, sorusunun sorulmasına neden oldu.

Haber Videosu