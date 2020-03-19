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Google Chrome Tarayıcı Güncellenmeyecek

Google, corona virüsü (Covid-19) salgınına bağlı değişen çalışma zamanları nedeniyle gelecek Chrome ve Chrome OS sürümlerini duraklat

19.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33
Google Chrome Tarayıcı Güncellenmeyecek

Google, corona virüsü (Covid-19) salgınına bağlı değişen çalışma zamanları nedeniyle gelecek Chrome ve Chrome OS sürümlerini duraklattıklarını duyurdu.

Google, kısa bir süre önce geliştiriciler üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla Google Chrome ve Chrome işletim sisteminin yeni sürüm almayacağını duyurdu. Teknik olarak Google, tarayıcı ve işletim sistemi için büyük güncellemeleri askıya alarak geliştiricilerin özellikle koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldıkları için uyumluluk açısından herhangi bir değişiklik üzerinde çalışmaya zorlanmasını önlediğini söylüyor.

Google, "Düzeltilen çalışma zamanları nedeniyle gelecek Chrome ve Chrome OS sürümlerini duraklatıyoruz. Amacımız Chrome'a ve Chrome OS'e güvenen herkes için kararlı, güvenli ve güvenilir olmalarını sürdürmek. Chrome 80'e dahil edilecek güvenlikle ilgili güncellemelere öncelik vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin." şeklinde duyurdu.

Google Chrome ekibinin bir üyesi olan Paul Kinlan bu duruma tepki gösteren bir kullanıcıya "Mevcut durum göz önüne alındığında geliştiricilerin değişikliklere veya özelliklere tepki vermek zorunda kalmamasını sağlamak istiyoruz." yanıtını verdi.

Öte yandan kullanıcıların bu zor zamanlarda Chrome 80'e bırakılması başka endişeleri de beraberinde getiriyor; Chrome 80 sürümünde video konferansa ilişkin sorunlar olduğu biliniyor. Çoğu insanın evden çalışmasını sürdürdüğü bu zor dönemde tarayıcıda bu hatanın olması başka sorunlara neden olabilir. Google, bu sorunu gidermek için çalıştığını söylüyor, video konferans hatalarını giderecek küçük bir güncelleme önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayabilir.

Chrome ekibinden bir başka mühendis Dion Almaer, "Ürünün şu anda kullanılmasına ve stabilize edilmesine çok önem veriyoruz. Bu sorunu bildirdiğiniz için teşekkürler!" açıklamasını yaptı.

Google, Google Chrome Canary ve Dev'i güncellemeye devam etmeyi planlayıp planlamadığını belirtmedi ancak bu iki sürüm yeni özellikleri test etmeyi amaçladığı için genellikle cihazlara yüklenmediğinden çok önemli değil.

Kaynak: Tamindir

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