Google Asistan ile Haberler.com'dan son dakika haberleri dinleyin

Google Asistan ile haber ve son dakika haberleri, güncel haberler, magazin, spor ve ekonomideki gelişmeler, yerel ve dünya haberleri Haberler.com'da.Sizde Google Asistan ile Haberler.com'un haberlerini sesli olarak dinleyebilirsiniz. İşte adım adım Google Asistan ile haberleri dinleme rehberi

Google Asistan, Home hoparlörleri ve ekranları ile en çok okunan manşetleri dinleyebilir, belirli bir haber kategorisindeki en son haberleri alabilir (spor, hava durumu, iş dünyası, teknoloji vb.) veya belirli bir haber konusu hakkında soru sorabilirsiniz.

GOOGLE ASİSTAN İLE HABERLERİ DİNLE

Aşağıda, haber raporlarını ve manşetleri seçip dinlediğinizde hoparlörünüzde veya ekranınızda Google Asistanınızla konuşmanın bazı yolları verilmiştir:

1. Google Asistan'ı Etkinleştir'e dokunun. Bu seçenek yerine ekranın üst kısmında mavi renkte "Google Asistan" görüyorsanız, zaten etkindir.

2. Ana sayfa düğmesine dokunun ve basılı tutun. Asistan açıldığında, "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?" İfadesini duyarsınız.

Ana ekranda "Haberler.com ile konuş" diyerek de Google Asistan'ı başlatabilirsiniz.

Ardından dinlemek istediğiniz kategoride altta çıkan kategori simgesine tıklayarak Haberler.com Google Asistan'ı ile haberleri sorabilir ve dinleyebilirsiniz.

Desteklenen haber kategorileri

Google'dan "[kategori] haberlerini dinle" veya "[kategori] ile ilgili haberleri dinle" diye sorduğunuzda bu kategorilerdeki haberleri isteyebilirsiniz.

Manşet

Son dakika

Eğlence

Sağlık

Yaşam tarzı

Ulusal

Siyaset

Bilim

Spor

Teknoloji

Dünya

KULLANILABİLİR CİHAZLAR

Google Asistan ile Haberler dinleyebileceğiniz cihazlar;

Android 6.0+ saatler

Android 6.0+ TV'ler

Google Home

Android 5.0+ telefonlar

iOS 10.0+ cihazlar

Kulaklık

Akıllı Ekranlar

Android 6.0 ve üstü tabletler

Google Asistan nedir?

Google Asistan, Google tarafından geliştirilen ve Mayıs 2016'da Google I/O'da duyurulan akıllı bir sanal asistandır. Google Asistan'ın aksine, Google Asistanı iki yönlü görüşmelerde bulunabilir.