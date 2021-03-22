Google Asistan ile Haberler.com'dan son dakika haberleri dinleyin
Google Asistan ile haber ve son dakika haberleri, güncel haberler, magazin, spor ve ekonomideki gelişmeler, yerel ve dünya haberleri Haberler.com'da.Sizde Google Asistan ile Haberler.com'un haberlerini sesli olarak dinleyebilirsiniz. İşte adım adım Google Asistan ile haberleri dinleme rehberi
Google Asistan, Home hoparlörleri ve ekranları ile en çok okunan manşetleri dinleyebilir, belirli bir haber kategorisindeki en son haberleri alabilir (spor, hava durumu, iş dünyası, teknoloji vb.) veya belirli bir haber konusu hakkında soru sorabilirsiniz.
GOOGLE ASİSTAN İLE HABERLERİ DİNLE
Aşağıda, haber raporlarını ve manşetleri seçip dinlediğinizde hoparlörünüzde veya ekranınızda Google Asistanınızla konuşmanın bazı yolları verilmiştir:
1. Google Asistan'ı Etkinleştir'e dokunun. Bu seçenek yerine ekranın üst kısmında mavi renkte "Google Asistan" görüyorsanız, zaten etkindir.
2. Ana sayfa düğmesine dokunun ve basılı tutun. Asistan açıldığında, "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?" İfadesini duyarsınız.
Ana ekranda "Haberler.com ile konuş" diyerek de Google Asistan'ı başlatabilirsiniz.
Ardından dinlemek istediğiniz kategoride altta çıkan kategori simgesine tıklayarak Haberler.com Google Asistan'ı ile haberleri sorabilir ve dinleyebilirsiniz.
Desteklenen haber kategorileri
Google'dan "[kategori] haberlerini dinle" veya "[kategori] ile ilgili haberleri dinle" diye sorduğunuzda bu kategorilerdeki haberleri isteyebilirsiniz.
- Manşet
- Son dakika
- Eğlence
- Sağlık
- Yaşam tarzı
- Ulusal
- Siyaset
- Bilim
- Spor
- Teknoloji
- Dünya
KULLANILABİLİR CİHAZLAR
Google Asistan ile Haberler dinleyebileceğiniz cihazlar;
- Android 6.0+ saatler
- Android 6.0+ TV'ler
- Google Home
- Android 5.0+ telefonlar
- iOS 10.0+ cihazlar
- Kulaklık
- Akıllı Ekranlar
- Android 6.0 ve üstü tabletler
Google Asistan nedir?
Google Asistan, Google tarafından geliştirilen ve Mayıs 2016'da Google I/O'da duyurulan akıllı bir sanal asistandır. Google Asistan'ın aksine, Google Asistanı iki yönlü görüşmelerde bulunabilir.