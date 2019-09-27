Google 21. yaşını doodle ile kutladı! Google ne zaman kuruldu, kim kurdu?

27.09.2019 10:08

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Google, 4 Eylül 199 yılında resmen kuruldu. Şirketin kurucularının yakın arkadaşı Susan Wojcicki'nin garajında kurularak şirket merkezi olarak da burası gösterildi. Google nedir, ne anlama gelir?

NE ZAMAN, KİM KURDU?

Google, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada evlerinin garajında kuruldu. Günümüzde kullanılan alan adını 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu. Şirket merkezi, kurucuların arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Aynı üniversiteden arkadaşları Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı. Google, 19 Ağustos 2004 tarihinde halka tanıtıldı. Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar.

Sergey Brin ve Larry Page

"Don't be evil" (Kötü olma) sloganını benimseyen şirket, 2006 yılından bu yana Mountain View, Kaliforniya'da bulunuyor.

21 YAŞINA ÖZEL DOODLE

Dev arama motoru Google 21 yaşını, bugüne özel bir doodle ile kutluyor. Larry Page ve Sergey Brin'in 1998 yılında kurdukları şirket, bugün düşünülenden çok farklı bir yerde bulunuyor. Sadece Google'ın açtığı Gmail, 2016 yılının Şubat ayında 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaştı.