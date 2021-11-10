Google 10 Kasım Doodle neden yok? Atatürk Doodle'ı neden yok, resmi açıklama yapıldı mı? Google bugün Doodle neden gelmedi?

Google, 10 Kasım 1938'de vefat eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir doodle hazırlamadı. Geçtiğimiz yıllarda özel doodle ve karanfil logoları mevcut oluyordu. Fakat bu yol herhangi bir doodle hazırlanmadı. Peki, Google 10 Kasım Doodle neden yok? Atatürk Doodle'ı neden yok, resmi açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde...

GOOGLE 10 KASIM ATATÜRK'E ÖZEL NEDEN DOODLE HAZIRLAMADI?

Geçtiğimiz yıllarda Karar gazetesi, Ryan Germick ile gerçekleştirdiği görüşmesinde "Neden 10 Kasım'da bir doodle yapılmadığı" sorusu sorulmuştu. Ryan Germick bu soruya aşağıdaki gibi yanıt vermişti.

Açıklama şu şekilde:

"Google'ın hazırladığı doodle'ların amacı festivaller ve eğlenceli şeyleri kutlamak ve bu sırada komik eserler ortaya çıkarıp Google sayfasına gelen kullanıcıların eğlenmesini sağlamaktır. Bu ana fikir paralelinde ölüm günlerini değil doğum günlerini kutlamayı tercih ediyoruz. Doodle'lar doğası icabı eğlenceli ve komik şeylerdir. Türkiye Cumhuriyeti için bu kadar önemli olan bir günün değerini ve ciddiyetini düşürmek ve bozmamak için doodle yapmamayı tercih ettik. Ama bu günü de boş geçemezdik. Türkiye'ye verdiğimiz önemi ve Atatürk'e saygımızı göstermek amacıyla Google sayfasının altına bir kırmızı karanfil resmi koyduk. Bunu şimdiye kadar hiç kimse için yapmamıştık. Sadece ve sadece Atatürk için yaptık. Bunun da altının çizilmesini istiyoruz."

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ÖZEL KARANFİL LOGOSU YER ALIYORDU

Google anasayfasında geçtiğimiz senelerde 10 Kasım için özel karanfil logosu yer alıyordu. Fakat bu yıl herhangi özel bir doodle hazırlanmadı.

Google'dan karanfil açıklaması şu şekilde:

"10 Kasım'daki örnek her zaman olan bir şey değil. Genelde doğum günlerini öne çıkararak insanlara pozitif anlamda hatırlatma yapmak istiyoruz. Türkiye'nin ulusal günlerinde önceden Atatürk'e birçok defa yer verdik.Türkiye için bu kadar önemli olan bir günün anlamını ve ciddiyetini bozmamak için Doodle yapmamayı tercih ettik. Ancak Atatürk'e olan saygımızdan 10 Kasım'ı boş geçmedik ve bir karanfil koyduk. Bunu bugüne kadar ilk kez, sadece Atatürk için yaptık."

10 KASIM 2021 GOOGLE GÖRÜNTÜSÜ (GÜNCELLEME)

An itibariyle Google ana sayfaya siyah kurdele görseli eklemiştir.

10 Kasım 2021 Google anasayfa görüntüsü