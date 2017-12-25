Gönüllülerden Sokak Hayvanlarına 41 Barınma Evi

Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsbid), Interrail Türkiye grupları (EskişehirRail-PatiRail) üyeleri, sokak hayvanları için 41 barınma evi ve 15 mama tüpü yaptı.



Havaların soğumasının ardından sokak hayvanları için de gönüllü çalışmalar devam ediyor. Hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için "Bir nef'ES' de sen ol!" projesi kapsamında gönüllüler, patili dostları adına bir araya geldi. Projeye malzeme tedariki aşamasında çok sayıda firma sponsor oldu. Eskişehir VelEsbid Bisiklet Evi'nde yapılan proje hazırlıklarında 1 gün içinde 41 ev ve 15 mama tüpü tamamlandı. Projenin bir sonraki aşamasında evler ve mama tüpleri, sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara bırakılacak. İlerleyen zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanları için su tüpleri yapılması da planlanıyor. - ESKİŞEHİR