Gönüllüler leylekler için nöbette

Avrupa ve Afrika arasında kuşlar için önemli göç yollarından birisi olan kentte, uzun kanatlı leylek, küçük akbaba, kartal, şahin, atmaca, turna gibi kuş türleri göç yolculuğu sırasında dinlenme ve beslenme yerlerine ihtiyaç duyuyor. Geceleri tünemek için yüksek yerler arayan kuşlar, genellikle elektrik direklerine konuyor. Direkler izole edilmediği içinse konan kuşlar akıma kapılarak ölüyor.

Bu yılki sonbahar dönemi sonrası kurumlarla beraber orta ve uzun vadeli planlamalar yapılarak kuşların göç yollarında daha sağlıklı konaklaması ve barınması için çalışmalar yürüteceklerini belirten Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin "Anadolu'da on binlerce yıldır leyleklerin göç mucizesinin tanığıyız. Onların güvenli bir şekilde, bu yolculuğu tamamlaması için çalışıyoruz. Bu duyarlılığın sadece Mersin'de değil, tüm Türkiye'de olması gerekiyor. Türkiye'de çok sayıda kuş gözlemcisi, uzman, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu var ve kuşlarla ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Bu sayede kuşların göç sırasında öldüğü bölgeler biliniyor ancak şirketler elektrik direklerinde yeterince izolasyon çalışması yapmıyor. İvedilikle, kuş ölümlerinin yaşandığı bölgelerde gerekli çalışmalar başlatılarak leylek gibi uzun kanatlı kuşların ölümleri engellenmeli" diye konuştu.