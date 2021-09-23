ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 23 Eylül 2021

ABONE OL Gönüllü Takım Arkadaşı Arıyoruz! Teknolojinin hızla ve sürekli olarak geliştiği çağda gençlerimizi dijital dünyaya hazırlayarak onlara yeni ufuklar kazandırıyoruz.

18 yaş ve üzeri, En az lise mezunu, Teknolojiyi seven ve yakından takip eden, Öğrenmeye ve öğretmeye istekli, Takım çalışmalarına uyumlu gönüllü eğitmen olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı takımımızın bir parçası olmaya davet ediyoruz. 25 Eylül - 5 Ekim arasında yapılacak başvurular için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

ROBOTİK KODLAMA NEDİR? Robotik kodlama bir robot tarafından yapılması istenen görevin belirlenmesi, bu görevi yapabilmesi için kodun tasarlanması ve sonrasında sonucun gözlemlenebilmesi için robota gönderilmesi işlemidir.

Kodlama yapılırken robotun hangi hareketi yapacağı en ince ayrıntısına kadar düşünülmeli; kodun kesin, belirli ve yaratıcı olması gerekmektedir.

Bu sebeple robotik kodlama öğrenmek bireye; mücadele, sorun çözme, takım duygusu ve iş birliği becerisi kazandırmaktadır.

Cüneydi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli Fevzi El-Cüneydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in...

Dijital Yerliler, Eskileri Zor Anlıyor Düşünce Ekseni'nde konuşan Sosyolog-Yazar Nazife Şişman, dijital çağın hayatımıza etkilerinden bahsederek, "Dijital çağda teknoloji o kadar hızlı değişiyor...

Mihmandar Wushuculardan Beşi Bir Yerde Esenler Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün Mihmandar Wushucuları, 1 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 1 üçüncülük kazanarak...

Çanakkale Geçilmez'i Oynadılar Esenler'de 7'den 77'ye her yaştan insana hiçbir ücret almadan çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma imkanı ESEV'in tiyatro...

Habermetre - Son Dakika Haberleri