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Gönüllü Takım Arkadaşı Arıyoruz!

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Gönüllü Takım Arkadaşı Arıyoruz!

Eklenme tarihi 23 Eylül 2021ABONE OL Gönüllü Takım Arkadaşı Arıyoruz!

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 23 Eylül 2021

ABONE OL Gönüllü Takım Arkadaşı Arıyoruz! Teknolojinin hızla ve sürekli olarak geliştiği çağda gençlerimizi dijital dünyaya hazırlayarak onlara yeni ufuklar kazandırıyoruz.

18 yaş ve üzeri, En az lise mezunu, Teknolojiyi seven ve yakından takip eden, Öğrenmeye ve öğretmeye istekli, Takım çalışmalarına uyumlu gönüllü eğitmen olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı takımımızın bir parçası olmaya davet ediyoruz. 25 Eylül - 5 Ekim arasında yapılacak başvurular için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

ROBOTİK KODLAMA NEDİR? Robotik kodlama bir robot tarafından yapılması istenen görevin belirlenmesi, bu görevi yapabilmesi için kodun tasarlanması ve sonrasında sonucun gözlemlenebilmesi için robota gönderilmesi işlemidir.

Kodlama yapılırken robotun hangi hareketi yapacağı en ince ayrıntısına kadar düşünülmeli; kodun kesin, belirli ve yaratıcı olması gerekmektedir.

Bu sebeple robotik kodlama öğrenmek bireye; mücadele, sorun çözme, takım duygusu ve iş birliği becerisi kazandırmaktadır.

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