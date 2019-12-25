Gönüllü kadınlardan 'imece' usulü iyilik

25.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:58

SİVAS'ta 4 yıl önce 'Bir El de Sen Uzat' sloganıyla bir araya gelen gönüllüler, evlerinde imece usulü yaptıkları börek, kek ve pasta gibi yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ömrünü yetimlere ve ihtiyaç sahibi insanlara iyilik yapmaya adayan Yıldız Şahin Meralli (51), 4 yıl önce 'Bir El de Sen Uzat' sloganıyla başlattığı iyilik hareketinde kısa sürede 4'ü erkek olmak üzere aralarında kamu personeli ve ev hanımlarının da bulunduğu 36 gönüllüye ulaştı. İhtiyaç sahiplerinin gönüllülerine dokunmak, yetim çocukların yüzünü güldürmek amacıyla kolları sıvayan yardım melekleri, evlerinde kendi imkanlarıyla börek, kek ve pasta gibi yiyecekler yaparak belirledikleri yerlere ulaştırıyor.

Kaynak: DHA