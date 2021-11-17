Gönüllü gençler müzeyi ziyaret etti

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bozüyük İlçe Sağlık Müdürü Büşra Özmen, Bozüyük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir ile Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret etti. Müzede sergilenen eserleri tek tek inceleyen Özmen ve Özdemir ile gönüllü gençler, ilçenin tarihi geçmişi ve kültürü hakkında bilgi edindiler. - BİLECİK