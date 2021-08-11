Gönüllü gençler, Hazar Gölü çevresini temizledi
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Gönüllü gençler, Hazar Gölü çevresini temizledi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

- Gönüllü gençler, Hazar Gölü çevresini temizledi Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri ve gençlik liderleri, Sivrice ilçesi Hazar Gölü kıyısında temizlik yaptı.

- Gönüllü gençler, Hazar Gölü çevresini temizledi

ELAZIĞ - Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri ve gençlik liderleri, Sivrice ilçesi Hazar Gölü kıyısında temizlik yaptı.

Elazığ'da birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi bünyesine kayıtlı gönüllü gençleri ve gençlik liderleri ile birlikte farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yine çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak isteyen genç gönüllüler, 'daha temiz bir çevre için biz de varız' diyerek doğadaki kirlilik sorununa çözüm üretmek, bireylere örnek olmak, toplumsal duyarlılık oluşturmak, doğaya ve çevreye katkı amacıyla Hazar Gölü kıyılarında temizlik yaptı.

Çevrenin önemine değinen Gençlik Merkezi Sosyal Uyum Proje çalışanı Besra Özcan, " Çevreni temiz tut ki geleceğimiz kirlenmesin. Doğada bizim bir evimizdir. Evimizi nasıl kirletmiyorsak çevremizi ve doğamızı da kirletmemeliyiz" dedi.

Hazar Gölü etrafındaki çöpleri topladıklarını aktaran Gençlik Lideri Ahmet Vahit Boztaş "Hazar gölü çevresinde bayağı bir çöple karşılaştık. İnşallah bundan sonraki çöp atıklarını doğaya atmamaları için insanlarımıza temennide bulunuyoruz" diye konuştu.

Gönüllü Genç Zeynep Altay da "Katlanarak oluşan çevre kirliliği ülkemize ve dünyamıza zarar veriyor. Lütfen hep birlikte bu kirliliğe bir son verelim. Dikkat etmeye çalışalım" şeklinde konuştu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Temiz bir çevre, güzel bir gelecek için duyarlı davranan Gençlik Merkezimizin gönüllü gençlerini ve gençlik liderlerini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençler, Hazar Gölü çevresini temizledi
Gönüllü gençler, Hazar Gölü çevresini temizledi
Gönüllü gençler, Hazar Gölü çevresini temizledi
Gönüllü gençler, Hazar Gölü çevresini temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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