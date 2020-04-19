Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda
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Balıkesir, Bandırma, Edincik, Yerel

Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda

Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda 18 traktör sahibi bir araya gelip mahallelerini korona virüse karşı ilaçladı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde traktör sahibi vatandaşların katıldığı "Gönüllü Dezenfekte Timi" Edincik Mahallesi'nde cadde ve sokakların dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

19.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:35
Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda

Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda

18 traktör sahibi bir araya gelip mahallelerini korona virüse karşı ilaçladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde traktör sahibi vatandaşların katıldığı "Gönüllü Dezenfekte Timi" Edincik Mahallesi'nde cadde ve sokakların dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

Bandırma'nın tarihi Osmanlı dönemine dayanan mahallesi Edincik'te Mahalle Muhtarı Kamil Eryılmaz'ın öncülük ettiği "Gönüllü Dezenfekte Timi" kuruldu. Mahallede traktör ve ilaçlama makinesine sahip olan 18 vatandaşın destek verdiği tim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi'nden temin edilen dezenfekte ilaçları ile tüm cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

Mahallenin girişinde toplanan ve traktörlerine taktıkları fanlı taral aparatlarına dezenfekte ilacı yükleyen traktör sahipleri, daha sonra Muhtar Kamil Eryılmaz tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde mahallenin cadde ve sokaklarına dağılarak ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. 5 bin nüfuslu Edincik Mahallesi'nde gerçekleştirilen örnek dezenfekte işlemi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Mahalle Muhtarı Kamil Eryılmaz, "Zor dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde birliktelik kötü günde belli olur sloganıyla traktör sahibi vatandaşlarımızla organize olduk. Sokaklarımızı 18 adet fanlı taral ile dezenfekte ettik. Bizlere dezenfekte ilaçlarımızı temin eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Gönüllü dezenfekte timi sokaklarda

Kaynak: İHA

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