Gönül Dağı yeni oyuncu kim? Yeni sezon oyuncuları!

Gönül Dağı yeni oyuncu kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Yeni sezon oyuncuları!

GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCU KİMDİR?

Savaşçı dizisinde Ali Çekiç rolünü üstlenen Serkan kuru, Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karakterini oynayacak.

SERKAN KURU KİMDİR?

Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra; tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ve ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Serkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede rol almıştır. Serkan Kuru, Savaşçı dizisinde Astsubay Başçavuş Ali karakterini oynamıştı.

Serkan Kuru rol aldığ film ve diziler

2019 – Savaşçı (Ali) (TV Dizisi)

2018 – Tatlı Bela (Erdem) (Sinema Filmi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Teoman) (TV Dizisi)

2017 – Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2017 – Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (Komiser Taylan) (Sinema Filmi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (Fuat) (TV Dizisi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Teğmen Vedat) (TV Dizisi)

2015 – Evlenmeden Olmaz (Sinema Filmi)

2014 – 2016 – Kertenkele (Semih) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Taner) (TV Dizisi)

2013 – Şevkat Yerimdar (Kutay) (Sinema Filmi)

2013 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep (Atatürk) (Sinema Filmi)

2012 – Muhalif Başkan (Ozan) (Sinema Filmi)

2012 – Araf Zamanı (Serkan) (TV Dizisi)

2011 – Tövbeler Tövbesi (Batuhan) (TV Dizisi)

2011 – Bekle Beni Yarın (Kadri) (Sinema Filmi)

2010 – Gölgedeki Renkler (Doktor Sezgin) (Sinema Filmi)

2010 – Elde Var Hayat (Selim) (TV Dizisi)

2010 – Ateşe Yürümek (Sinan) (TV Dizisi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2009 – Yalancısın Sen (Ömer) (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (Erdinç) (TV Dizisi)

2008 – kollama (Atilla) (TV Dizisi)

2008 – Kalpsiz Adam (Ahmet) (TV Dizisi)

2007 – Zeliha'nın Gözleri (Kenan) (TV Dizisi)

2007 – Kelebek Çıkmazı (Kerem) (TV Dizisi)

2007 – Hatçe Sosyetede (Emre) (TV Filmi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2006 – Kaşıkçı Güzeli (Kadir) (TV Filmi) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Süslü Burak) (Sinema Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Burak) (TV Dizisi)

2005 – Ümmü'nün Türküsü (TV Filmi)

2004 – Şahmeran (Şahmeran) (Sinema Filmi)

2004 – Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Mehmet) (Sinema Filmi)

2004 – Terme Çayı (Ahmet) (Sinema Filmi)

YENİ SEZON OYUNCULARI

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