Gönül Dağı Selami kimdir? Selami karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu kimdir?

Gönül Dağı Selami kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merakla izlenen dizi hem konusu hem de oyunculuklarıyla büyük beğeni topluyor. TRT1'in başarılı yapımı Gönül Dağı'nda Selami kimdir? Selami karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu kimdir?

GÖNÜL DAĞI SELAMİ KİMDİR?

Gönül Dağı dizisindeki Selami karakteriyle gönüllere taht kuran Eser Eyüboğlu'dur.

ESER EYÜBOĞLU KİMDİR?

1984, Bursa doğumlu olan Eser Eyüboğlu, Bilkent Üniversitesi mezunu. Sektöre ilk girişi Benzemez Kimse Sana" ile olmuştur. Programa yarışmacı olarak katılmış ve başarılı performansı ile kendini göstermiştir. Doksanlar dizisindeki Necmettin karakteri de kariyerinin önemli işlerindendir. Oflu Hoca'nın Şifresi filmlerinin de Kadir'idir.

Eser Eyüboğlu aynı zamanda tiyatro sanatçısıdır. Birçok tiyatro oyununda rol almış ve müziklerini yapmıştır. Piyano, Yan Flüt, Bağlama, Mey, Akkardeon, Klarnet, Dilli Kaval çalıyor. Ayrıca Kick Box yapıyor.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Eser Eyüboğlu, son yıllarda, 2018'de Ege'nin Hamsisi dizisinde Dursun Dursunoğlu karakterini canlandırdı, Şevkat Yerimdar isimli dizide Müfit karakterine hayat vermesi ile büyük beğeni topladı. 2020 yılında Gönül Dağı dizisi kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.