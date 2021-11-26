TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 2. sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda Gedelli'ye ailesini bulmaya gelen Doktor Kenan'ın konusu işleniyor. Son bölümde ailesiyle ilgili önemli haberler alan doktor Kenan, öğrendiklerini bir türlü açıklayamaz. Yeni bölüm fragmanında dağdan kurt indiğini söyleyen vatandaşlar doktor Kenan'ı aramaya çıkarlar. Arama sırasında kanlı bir gömlek bulurlar. Dizinin hayranları bu fragman üzerine Gönül Dağı Kenan öldü mü? Gönül Dağı doktor Kenan'ı kurtlar mı parçaladı? Doktor Kenan Gönül Dağı'ndan ayrıldı mı? sorularını aratmaya başladı.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 41. bölümüyle cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI KENAN ÖLDÜ MÜ?

Yayınlanan fragmana göre doktor Kenan'ın Gönül Dağı'na gittiği ve vatandaşlar tarafından aranmaya başlandığı görülüyor. Aramalar sırasında bulunan kanlı gömleğin doktor Kenan'a ait olduğu düşünülüyor. Ancak Doktor Kenan'a ne olduğu yeni bölümde anlaşılacak.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Gedelli'de masal gibi bir düğünle Dilek ve Taner evlendi.

Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın bir cevap vermesi gerekmektedir. Ramazan'ın verdiği cevap Mezarcı İlyas'ı ikna etse de oğulları ikna olmaz. Ramazan'ı nasıl bir kaçırırlar.

Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış haldedir. Gerçekleri açıklamanın yolunu arayan Kenan; ailesine gerçekleri bir türlü söylemedi.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan : Taner Kaya

Gülsim Ali : Dilek Akgün

Cihat Süvarioğlu : Ramazan Kaya

Semih Ertürk : Veysel Kaya

Ecem Özkaya : Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar : Sefer Arslan

Ali Düşenkalkar : Muammer Kaya

Erdal Cindoruk : Hüseyin Kaya

Şebnem Dilligil : Halime Kaya

GÖNÜL DAĞI DOKTOR KENAN KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karakterini genç oyuncu Serkan Kuru canlandırmaktadır.

Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra; tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ve ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Serkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede rol almıştır.

DİZİ VE FİLMLER

2021- Gönül Dağı ( Doktor Kenan)

2019 – Savaşçı (Ali) (TV Dizisi)

2018 – Tatlı Bela (Erdem) (Sinema Filmi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Teoman) (TV Dizisi)

2017 – Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2017 – Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (Komiser Taylan) (Sinema Filmi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (Fuat) (TV Dizisi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Teğmen Vedat) (TV Dizisi)

2015 – Evlenmeden Olmaz (Sinema Filmi)

2014 – 2016 – Kertenkele (Semih) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Taner) (TV Dizisi)

2013 – Şevkat Yerimdar (Kutay) (Sinema Filmi)

2013 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep (Atatürk) (Sinema Filmi)

2012 – Muhalif Başkan (Ozan) (Sinema Filmi)

2012 – Araf Zamanı (Serkan) (TV Dizisi)

2011 – Tövbeler Tövbesi (Batuhan) (TV Dizisi)

2011 – Bekle Beni Yarın (Kadri) (Sinema Filmi)

2010 – Gölgedeki Renkler (Doktor Sezgin) (Sinema Filmi)

2010 – Elde Var Hayat (Selim) (TV Dizisi)

2010 – Ateşe Yürümek (Sinan) (TV Dizisi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2009 – Yalancısın Sen (Ömer) (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (Erdinç) (TV Dizisi)

2008 – kollama (Atilla) (TV Dizisi)

2008 – Kalpsiz Adam (Ahmet) (TV Dizisi)

2007 – Zeliha'nın Gözleri (Kenan) (TV Dizisi)

2007 – Kelebek Çıkmazı (Kerem) (TV Dizisi)

2007 – Hatçe Sosyetede (Emre) (TV Filmi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2006 – Kaşıkçı Güzeli (Kadir) (TV Filmi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Süslü Burak) (Sinema Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Burak) (TV Dizisi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2005 – Ümmü'nün Türküsü (TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Nihat) (TV Dizisi)

2004 – Şahmeran (Şahmeran) (Sinema Filmi)

2004 – Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Mehmet) (Sinema Filmi)

2004 – Terme Çayı (Ahmet) (Sinema Filmi)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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