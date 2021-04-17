Gönül Dağı canlı izle! TRT1 Gönül Dağı 24. bölüm yeni bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümünde neler olacak?

TRT1'nin sevilen dizisi Gönül Dağı bugün 24. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da TRT1 ekranlarında başlayacak. Gönül Dağı canlı izle! TRT1 canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle! Gönül Dağı sezon finali bölümünde neler olacak? Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

Berk Atan'nın başrollerinde olduğu Kardeşlerim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 24.bölüm izle!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Taner ve amcaoğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu ararken, öte tarafta hem Dilek'in hem de amcaoğullarının ailesi telaşlanır. Zamanın iyice daraldığı yerde amcaoğullarına kim yardım edecek? Taner ve Dilek'in söz kesme merasimi yapılabilecek mi?

Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtacak olan gelişme ne olacak?

Gedelli'ye Ramazan ayı tüm coşkusuyla gelir… Ramazan şenliklerinin ihalesini alan Muammer ve Hüseyin işin içinden çıkamayınca organizasyon amcaoğullarına kalır. Böylelikle kasabada şenlik başlar.

GÖNÜL DAĞI 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime'nin olur vermesiyle birlikte Taner ve Dilek'in önündeki tüm engeller kalkmış olur. Yakın zamanda Taner ve Ailesi, Dilek'i istemeye gideceklerdir. Dilek ve Gülsüm, bu isteme gecesine hazırlanırken, öte tarafta Taner ve amcaoğulları ise Aziz'in annesinin yüreyebilmesi için icatlarını tamamlamışlardır. Herkesin aklında tek bir soru vardır: Aziz'in annesi yürüyebilecek midir?Heyecanla isteme gecesi yaklaşırken, amcaoğullarını zora sokacak olan sürpriz ne olacaktır? Aynı şekilde isteme gecesinde Dilek'i ziyaret edecek olan gizemli misafir kim çıkacaktır? Fadime'yle ilgili şok bir gerçeği öğrenen Cemile ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI'NIN KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.

OYUNCULAR

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.