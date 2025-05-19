GÖNÜL DAĞI 180. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm fragmanı yayınlandı mı, 179. bölümde neler oldu?

TRT 1'in sevilen dizisi, Gönül Dağı 179. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 180. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Gönül Dağı dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 179.BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kaya Ailesi, Taner'in bir doktor bulmasını umutla beklerken, Selma'nın görev yaptığı okulda bir gezi organize edilir. Bu gezi sırasında neler yaşanacağı merak konusudur.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 179. BÖLÜMÜ

Bu sırada Süleyman, doktordan gelen olumlu haberle yeniden yaşama tutunur. Ardından kasabadaki çocuklar için özel bir şey yapmaya karar verir. Öte yandan Fidan, Behçet'in kendisine karşı dürüst olmamasından dolayı üzülür.