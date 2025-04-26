GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM FRAGMANI İZLE || TRT 1 ekranı Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı'nın son bölümünde ne oldu?

TRT 1'in sevilen dizisi, Gönül Dağı 176. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 177. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Gönül Dağı dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 176. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Amcaoğulları, heyetin hazırladığı raporla birlikte Süleyman'ın tüm yetkilerinin elinden alındığını öğrenir. Bu adaletsizliğe karşı çıkmak isteyen amcaoğulları, Süleyman'ın hakkını savunmak için dava açmaya karar verir. Ancak mahkemenin sonucu herkes tarafından merakla beklenmektedir.

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

Öte yandan Selma'nın yaşadığı göz kararmaları giderek şiddetlenir. Doktordan gelen kötü haberle birlikte Selma adeta yıkılır. Ailece düzenlenen piknikte ise hem keyifli hem de duygusal anların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Balayından dönen Erkan ve Filiz'i ise bambaşka bir sürpriz bekler. Adile ve Kiraz arasında başlayan tatlı rekabet, aile içinde eğlenceli ve çekişmeli anlara sahne olur.

Gönül Dağı son bölümde ne oldu

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 177. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Gönül Dağı'nın 177. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler, hikâyede tansiyonu yükseltirken, yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları büyük ilgi görüyor. Ancak, Gönül Dağı dizisinin 177. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.