Gönen Vizyon 2023 Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gönen Vizyon 2023 Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

AA / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel
Gönen Vizyon 2023 Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi iş birliğiyle "2023 Vizyon Çalıştayı" Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi iş birliğiyle "2023 Vizyon Çalıştayı" Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

Gönen ilçesinin gelecek vizyonunun bilimsel ölçütlere uygun olarak hazırlanabilmesi için Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediye Başkanlığı, Gönen Ticaret Odası, Beykent Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan "Gönen Vizyon 2023" çalışma gurubunun toplantısına, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi Hanişoğlu ve Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ve Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt'un katılımıyla Yıldız Otel Mavi Salonda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda Yürütme Kurulu tarafından, Gönen ilçesinin, başta 2023 yılı olmak üzere gelecek vizyonunun bilimsel ölçütlere uygun bir şekilde hazırlanabilmesi, Gönen ilçesinin her kesiminin görüşleri ve sunulan görüşler doğrultusunda, çözümü gereken öncelikli sorunlu, ihtiyaçlar ile gelişimi sağlanacak sektörlerin belirlenmesi sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme istikametinin belirlenmesi amacıyla yapılan Gönen Swot Analizi Raporu sonucu sonrası, Gönen için öncelikli yapılması gereken Turizm, Çevre, Tarım ve Hayvancılık alanında yapılacak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

AA / Rıdvan Tandoğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Bensu Soral Amelia Hamlin Eser Yenenler
Spor Marcao Cristiano Stefan Kuntz Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gönen Vizyon 2023 Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:52:13. #1.17#