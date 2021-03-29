Gönen ilçesinde 104 litre sahte içki ele geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 104 litre kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 104 litre kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kaçak bandrolsüz içki üretimi ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bir şüphelinin aracında yapılan aramalarda ele geçirilen 104 litre kaçak içkiye el konuldu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan