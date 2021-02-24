Gonca Vuslateri yaşadığı zor günleri anlattı: Doğalgaz faturamızı Şevket Çoruh ödedi
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Gonca Vuslateri yaşadığı zor günleri anlattı: Doğalgaz faturamızı Şevket Çoruh ödedi

24.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:31
Gonca Vuslateri yaşadığı zor günleri anlattı: Doğalgaz faturamızı Şevket Çoruh ödedi

"FATURALARIMIZI ŞEVKET ÇORUH ÖDEDİ"Vuslateri, hikayesinde Şevket Çoruh, Şebnem Sönmez ve Eric Morris'den aldığı desteği anlattı.

"FATURALARIMIZI ŞEVKET ÇORUH ÖDEDİ"

Vuslateri, hikayesinde Şevket Çoruh, Şebnem Sönmez ve Eric Morris'den aldığı desteği anlattı. Oyuncu, Şevket Çoruh'un maddi anlamda zorlandığı dönemde, kedisinin faturalarını ödediğini, 2011 yılında konservatuvardan sonra yanında kaldığı Sönmez'in ise kendisine, 'Çok fazla hata yaptım' deme özgürlüğünü verdiğini belirtti. Vuslateri, Los Angeles'ta dört yıl yaşadığı dönemde de Moris'ten destek gördüğünü dile getirdi.

Vuslateri o günleri böyle anlattı:

Okulda okurken, zorlu bir hayatımız vardı. Öğrencilik, para yok, iş yok...Hiç unutamam 3 kız aynı evde yaşıyoruz ama faturaları ödeyemiyoruz. Hocalarımız çok büyük yaşta. Yani gidip Müjdat Gezen'e " Hocam doğalgaz faturamı ödeyemedim" diyemem. Bir gün okulda 2-3 kız " Şansımıza tüküreyim" diye ağlar halde kapıdan çıkarken Şevket Çoruh'a çarptım. Şevket Çoruh " Ne oluyor Gonca, bu ne hal" dedi. Ben " Biraz canım sıkkın" deyince ısrarları sonucunda durumumuzu anlattım. O da bana " Böyle bir şey için üzülünür mü" diyerek sakinleştirdi. Bir anda Şevket Hoca bizim çok acil durumlarda aradığımız bir doktor bir hemşire gibi oldu. Ben normalde ihtiyaçlarını anlatacak biri değildim. Babamızdan öyle gördük. Şevket Hoca benim " Yok ve ihtiyacım var" ı itiraf edebildiğim bir şahsiyet oldu.

Gonca Vuslateri okul arkadaşı Derya Karataş ile fotoğrafını  "Okul zamanı, 2003- 2007 Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde"  notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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