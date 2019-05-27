Gonca Vuslateri, Sıla'nın Eski Sevgilisi Özgür Mumcu ile El Ele Görüntülendi
Geçtiğimiz sene ses mühendisi Burak Ertoğan'dan boşanan Gonca Vuslateri, şarkıcı Sıla'nın eski sevgilisi Özgür Mumcu ile aşk yaşamaya başladı. Çift, önceki akşam ele ele görüntülendi.
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, aradığı aşkı usta gazeteci Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu'da buldu. Çiçeği burnunda çift, önceki akşam Cihangir'deki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Bu sabah tv100'de ekrana gelen Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil'in sunduğu 'Duymadık Demeyin' programında ekrana gelen görüntülerde iki aşık önce Cihangir'de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ediyor, daha sonra da sokakta el ele yürüyor. Sokakta ellerini havaya kaldırarak ilginç hareketler yapan ikili daha sonra Cihangir'de bir apartmana girdi.
SILA İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Özgür Mumcu geçmişte Sıla, Bilge Öztürk ve Sezin Akbaşoğulları'yla beraberlik yaşamıştı.
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sılanın sevgilisi olmayan kaldımı?Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırPANTER: benYayından Kaldır
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bu soytarılar kim arkadaş yaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Arkadaş bilseydim zamanında bu halk evlerine chp gençlik kollarına üye olurdum buralarda takılırdım hep yanlış yerlerde avlanmışız :))Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SOKAK LAMBASI GİBİ HERKESE YANIYORLAR. . . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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