Gonca Vuslateri ile Mehmet Güreli Cihangir'de buluştu

Yazar, müzisyen, ressam ve yönetmen Mehmet Güreli, önceki akşam oyuncu Gonca Vuslateri ile birlikte Cihangir'de kahve içip sohbet etti.

Yazar, müzisyen, ressam ve yönetmen Mehmet Güreli, önceki akşam oyuncu Gonca Vuslateri ile birlikte Cihangir'de kahve içip sohbet etti.

Uzun yıllar yazarlık yapan Mehmet Güreli, muhabirlerin sorularını esprilerle cevapladı. Sohbet esnasında Güreli, bir ara Gonca Vuslateri'nin elini tutunca, "Hocam ne yaptınız, bizi sevgili yazarlar" dedi.

Usta sanatçı da "O el benim elim değil derim" diye esprili bir cevap verince, kahkahalarla güldüler. Vuslateri, hocasını nezaketle gideceği yere kadar uğurladı.

Kaynak: Hürriyet