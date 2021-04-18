Gonca Vuslateri'den haber var
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Gonca Vuslateri'den haber var

Gonca Vuslateri'den haber var
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İki gün önce koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri, son durumu hakkında bilgi verdi. Durumunun iyi olmadığını belirten oyuncu, sevenlerini de uyardı. İşte detaylar...

Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri, durumunun iyi olmadığını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Kimseyi dinlemedik etmedik diyemem. Maskeler, eldivenler gezdik. İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar. Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer-o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun" diye yazdı. Vuslateri'ye yüzlerce geçmiş olsun mesajı geldi.

Kaynak: Snob Magazin

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