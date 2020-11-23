Gömeç aydınlanacak
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Gömeç aydınlanacak

23.11.2020 09:19 | Son Güncelleme: 23.11.2020 09:24
Gömeç aydınlanacak

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu'nun girişimlerine kayıtsız kalmayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Gömeç'ten geçen bölümünün ışıklandırılması için düğmeye bastı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu'nun girişimlerine kayıtsız kalmayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Gömeç'ten geçen bölümünün ışıklandırılması için düğmeye bastı.

İlçe halkının yıllardır çözülmesini beklediği; E-87 karayolunun Gömeç merkez ile Karaağaç Mahallesi giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere aradaki 3 kilometrelik yolun ışıklandırmasının yapılacağının müjdesini veren Adil Çelik; "Partimizin Gömeç İlçe Başkanımız Eşref Uslu'nun gündeme getirdiği ve çözülmesi için çaba sarf ettiği yol ışıklandırması sorununu İnşallah çözüyoruz." dedi.

İhale tamamlandı

Yaptığı açıklamada, UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ve İzmir Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli'ye teşekkür eden Adil Çelik, "Projenin ihalesi tamamlanmıştır. Kasım ayı sonunda başlayacak olan proje, Aralık ayı sonu itibarıyla bitmiş olacaktır. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde İnşallah müjdelerimiz sürecek. Hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Eşref Uslu, "Biz büyük bir aileyiz"

Son zamanlarda Gömeç'e yapılan ve yapım aşamasında olan yatırımlarla ilgili ilçe halkının gönlünde taht kurmaya başladığı gözlenen AK Parti İlçe Başkanı Eşref Uslu da, "Gömeç'imize getirdiğimiz yatırımlar zaten ortadır. Bunun dışında önümüzdeki süreçte yapacak olduğumuz çalışmaların arasında; Balıkçı Barınağı ile kanal temizliklerinin yanı sıra dere ıslahları, ilçemizin kırsal mahallelerine ait yollarının bakımı, yeni hizmete girecek olan hastanemizin yepyeni tıbbi malzemelerle donanımı bulunmaktadır. Şimdi ise Gömeç girişinden, Karaağaç Mahallemizin bitimine kadar yolların aydınlatılarak, ışıklandırmasının yapılabilmesi için çabalıyoruz. Bu çalışmamız, Gömeç'imizin vizyonu için son derece büyük bir önem arz ediyor. İnşallah yakın gelecekte bu işin tamamlanmasının sevincini halkımızla paylaşacağız. AK Parti Hükümeti'nin yatırımlarının ilçemize gelmesinde bizlere büyük katkılar sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, partimizin değerli milletvekilleri; Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı'na, İl Başkanımız Ekrem Başaran'a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte Gömeç'imize yeni müjdelerimiz sürecektir." diye konuştu. - BALIKESİR

Gömeç aydınlanacak
Gömeç aydınlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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