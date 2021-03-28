BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradıBURSA'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Gölyazı Mahallesi'nde tekne turu yaparak, çınar ağacının altında oturarak ve leylekleri izleyerek hafta sonunu geçirdi.

Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor
Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor

Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

BURSA'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Gölyazı Mahallesi'nde tekne turu yaparak, çınar ağacının altında oturarak ve leylekleri izleyerek hafta sonunu geçirdi.

Tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan ve Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 2020 yılında, 'Avrupa'nın en güzel 30 kasabası' arasında gösterilen Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Bursalıların akınına uğradı. Geçen hafta etkili olan yağışların ardından hava sıcaklığının 17 dereceye yükseldiği kentte, vatandaşlar güzel havanın tadını Gölyazı Mahallesi'nde gezinti yaparak, tarihi çınar ağacının altında oturarak değerlendirdi.

Dronla havadan görüntülenen mahallede zaman zaman yoğunluk artarken; ekipler pandemi kurallarını hatırlatan uyarılar yaptı.

GÖZLER LEYLEKLERİ ARADI

Gölyazı'yı ziyarete gelenlerden Cemile Tosun ise, 'Marteniçka bilekliğimi taktım. İnanışa göre, leyleği görünce çıkarıyoruz ve meyve veren bir ağaca bağlıyoruz. Şu ana dek maalesef leyleği göremedik, arkadaşımla bunun için gelmiştik. Pandemiden dolayı evden çıkmıyoruz. Burası gerçekten kalabalıkmış' diye konuştu.

Kazakistanlı üniversite öğrencisi Aycan Kalymova ise, hafta sonu için arkadaşıyla birlikte Gölyazı Mahallesi'ni tercih ettiklerini belirterek, 'Gezmeye geldik. Hafta içi hep evdeydik, bu aralar çok yağmur ve kar yağdı. Güneşe ihtiyacımız vardı. Pandemi kurallarına dikkat ediyoruz' dedi.

BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BURSA Gölyazı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 17:16:20. #1.16#
title