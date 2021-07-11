Gölyazı Çiçek Şenliği'ne büyük ilgi

Gölyazı Çiçek Şenliği'ne büyük ilgi Nilüfer Belediyesi'nin "Işığın kenti Gölyazı"da düzenlediği ve iki gün süren Çiçek Şenliği sona erdi.

Gölyazı Çiçek Şenliği'ne büyük ilgi

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin "Işığın kenti Gölyazı"da düzenlediği ve iki gün süren Çiçek Şenliği sona erdi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği şenliğin son gününde panel, atölyeler ve konserler gerçekleştirildi. Şenliğe katılanlar, eğlenceli bir hafta sonu geçirme fırsatı buldu.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Gölyazı, Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Çiçek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. İki gün süren şenlik kapsamında dört bir yanı rengarenk çiçeklerle donatılan Gölyazı, konuklarını heyecanlandıran, cıvıl cıvıl bir görünüme kavuştu.

Bursalılar'ın yoğun ilgi gösterdiği Gölyazı Çiçek Şenliği'nin ikinci gününde, söyleşi, atölyeler ve konserler gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin ile Nilüfer Belediyesi'nde görevli arkeolog Nurgül Çetin'in konuşmacı olarak katıldığı "Işığın Kenti Apollonia" söyleşisinde, Gölyazı'nın tarihsel gelişimi, kültürel mirası ile öne çıkan özellikleri, arkeolojik kalıntıları ile günümüzde devam eden kazı çalışmaları ve kenti ziyaret eden ilk imparator olan Hadrianus hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Söyleşinin ardından katılımcılar, Apollonia kent sikkesi basım deneyimi yaşadı. Katılımcılar, Nilüfer Belediyesi tarafından kendilerine verilen sikke pullarına, kalıp ve çekiç yardımıyla Apollonia kent sikkesi bastı.

Şenliğin ilgi gören etkinliklerinden bir diğeri de, Ağlayan Çınar altında gerçekleştirilen atölyeler oldu. Keçeden çiçek yaka iğnesi, kırk yamadan kuş yapımı saksı süsü, taş boyama ve seramik saksı boyama ile sukulent dikim atölyelerine, her yaştan insan katıldı. Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyede, birbirinden güzel ürünler elde etti.

Gölyazı Çiçek Şenliği'nin kapanışı, DenDen ve İpek Ildız konserleriyle yapıldı. DenDen grubu, Gölyazı meydanını tıklım tıklım dolduran Bursalılar'ı hareketli şarkılarla tam anlamıyla coşturdu. Sevilen şarkıları şenliğe katılanlar için seslendiren İpek Ildız da, performansıyla tam not aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı