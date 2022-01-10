Gölpazarı'nda zorunlu kış lastiği denetimi - Haberler
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Gölpazarı'nda zorunlu kış lastiği denetimi

Gölpazarı'nda zorunlu kış lastiği denetimi
AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde polis ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde polis ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe girişinde yapılan denetimde, yük ve yolcu taşıyan ticari araçların lastikleri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik ekipleri tarafından başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri ve diş derinlikleri incelendi. Ekipler, tüm araçlarda kış lastiği olduğunu ve lastiklerin nizami olduğunu belirledi.

Ayrıca, sürücülere hız yapmamaları, araçta emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri konularında uyarılarda bulunuldu.

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