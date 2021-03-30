Gölpazarı'nda "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıdı
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Gölpazarı'nda "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıdı

Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı'nda 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıdı

İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden Gölpazarı İlçesinde yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şerit sembolik olarak kırmızıya boyanarak "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" mottosu ile "Yaya Önceliği" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden Gölpazarı İlçesinde yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şerit sembolik olarak kırmızıya boyanarak "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" mottosu ile "Yaya Önceliği" uygulaması yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yaya geçitlerimizde bir farkındalık uygulaması yaptıklarını söyledi.

Yaya geçitlerini sembolik olarak kırmızı boya ile şeritleri boyayacaklarını, buradaki amacın, hem trafikteki sürücülerin hem de yayaların kurallara azami ölçüde riayet etmesine katkı yapmak olduğunu anlatan Şahin, Şunları kaydetti:

"Bugün kurum amirlerimizle beraber İlçe genelinde böyle uygulama test edeceğiz. Bu uygulamayla beraber hem sürücülerimizin hem de vatandaşlarımızın duyarlılık ve bilinç seviyelerinin artacağını düşünüyorum.Trafikte önceliğin yayalara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçmişten günümüze gelen bir trafik kültürümüz va. Bu kültürü kısa vadede yıkmak kolay değil ancak burada birkaç adımlarla beraber inşallah önümüzdeki dönemler de trafikteki saygı kültürünü, yayaya öncelik vermek kültürünü, hoş görü kültürünü de geliştirebileceğiz diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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