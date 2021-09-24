Gölpazarı'nda okul güvenliği toplantısı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hayri Suer ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Şahin, toplantıyla açıklamada, "Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolü ile salgın tedbirleri gibi konular görüşüldü." ifadelerini kullandı.