Gölpazarı'nda okul güvenliği toplantısı yapıldı - Haberler
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Gölpazarı'nda okul güvenliği toplantısı yapıldı

AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı'nda okul güvenliği toplantısı yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hayri Suer ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Şahin, toplantıyla açıklamada, "Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolü ile salgın tedbirleri gibi konular görüşüldü." ifadelerini kullandı.

Gölpazarı'nda okul güvenliği toplantısı yapıldı

Gölpazarı'nda okul güvenliği toplantısı yapıldı

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri
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