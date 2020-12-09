Gölpazarı'nda kalkınma öncelikli proje uygulanacak
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Gölpazarı'nda kalkınma öncelikli proje uygulanacak

09.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:04
Gölpazarı'nda kalkınma öncelikli proje uygulanacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Gölpazarı Kaymakamlığınca ilçede "Gölpazarı Kalkınmaya Hazırlanıyor Projesi"nin uygulanacağı bildirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Gölpazarı Kaymakamlığınca ilçede "Gölpazarı Kalkınmaya Hazırlanıyor Projesi"nin uygulanacağı bildirildi.

Gölpazarı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, proje öncesinde ilçede farklı alanlarda araştırma ve görüşmeler yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kaymakam Efecan Şahin, şunları kaydetti:

"İlçenin sosyoekonomik durumu, göç nedenleri ile tersine göçü sağlamak için ekip oluşturarak bir aylık çalışma sonucunda projemizi tamamladık. Uygulama aşamasında ilçenin altyapı, eğitim, sosyal ve kırsal kalkınma alanlarında proje üretilecektir. Üretilen projenin, fizibilite çalışması 15 personele eğitim verilerek yapılacaktır."

Şahin, proje sonunda ilçenin sosyoekonomik bakımdan cazibe merkezi haline gelmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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