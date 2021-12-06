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Gölpazarı'nda Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı'nda Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında Kaymakam Efecan Şahin ile gönüllü öğrenciler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli çevre temizliği yaptı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında Kaymakam Efecan Şahin ile gönüllü öğrenciler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli çevre temizliği yaptı.

Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçedeki spor kompleksinin çevresindeki tüm çöpleri topladıklarını bildirdi.

Bu etkinliğin amacının, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ortamı kirletmek kolay ama onu temizlemek gerçekten zor. Kurum personellerimiz olsun, belediye görevlileri olsun, kar kış demeden sokaklarda çalışarak bizim çöplerimizi topluyorlar. İşin doğrusu biz de onlara nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük, halı saha ve spor kompleksinin etrafından 30 torba çöp topladık. Bu tabii ki bizim toplum olarak özenip dikkatli olmamız gerektiğini gösteren bir tabloydu."

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri

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