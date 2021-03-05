Gölpazarı'nda "Dinamik Denetim Ekibi" kuruldu
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Gölpazarı'nda "Dinamik Denetim Ekibi" kuruldu

05.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:24
Gölpazarı'nda

İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesine göre, Gölpazarı İlçesinde 43 kişilik "Dinamik Denetim Ekibi" oluşturularak denetim faaliyetine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesine göre, Gölpazarı İlçesinde 43 kişilik "Dinamik Denetim Ekibi" oluşturularak denetim faaliyetine başladı.

Kaymakamımız Efecan Şahin Başkanlığında, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan ve İlçe Emniyet Amir Vekili Önder Oral ile ilçe esnafını ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada,Lokanta, kıraathane, tatlıcı, kasap gibi pek çok yerde yapılan denetimler sırasında, esnafa ve çalışanlara uyulması gereken kurallar hatırlatıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlının belirlediği Dinamik Denetim Süreci ile birlikte yeni normalleşmeye geçtiklerini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Uzunca bir süre esnaf kapalıydı, bu süreçte büyük fedakarlıklara katlandılar. Ama yeni normalleşme ile beraber özellikle yeme-içme yerleri yüzde 50 kapasite ile olmak üzere müşteri kabul edebilecekler. Biz de bu dinamik denetim sürecinde ilçemizde 43 personelle, işletmelere yeni süreçte uymaları gereken kuralları hatırlatma konusunda denetim ekibimizle beraber esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Amacımız cezalandırmak değil, rehberlik etmek. Biz insanlarımızın sağlığını korumak için bu mücadeleyi veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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