Gölpazarı'nda Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı.

Öğretmenevi'ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Şahin, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında bilgilendirme yapıldığını bildirdi.

Şahin, toplantıda, kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar, aile ve çocuklara yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal faaliyetler, ilçede meydana gelen ve suç teşkil eden olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar ve yürütülen çalışmaların görüşüldüğünü belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Ali Şenel, Cumhuriyet Başsavcısı Yahya Musa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Safi, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, Sağlık Grup Başkanı Gizem Koçoğlu Bilgiç, kurum amirleri ve rehber öğretmenler katıldı.

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri

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