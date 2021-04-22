Gölpazarı'nda arıcılara yüzde 50 hibeli ilaç desteği

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde arılarda "varroa" hastalığı ile mücadele projesi kapsamında ilaç dağıtımı yapıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde arılarda "varroa" hastalığı ile mücadele projesi kapsamında ilaç dağıtımı yapıldı.

Bal arılarının larva, pupa ve erginleri üzerinde yaşayan tehlikeli bir dış paraziti olan "varroa" hastalığına karşı ilçede bulunan arıcılara kovan sayılarına göre Bilecik Valiliği ve İl Özel İdaresi destekli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Buğra Erdem, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Özkan ve Erkan Erdem katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur