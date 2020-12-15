Gölpazarı Belediyesinden Kovid-19 sürecinde vatandaşlara sıcak yemek hizmeti
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Gölpazarı Belediyesinden Kovid-19 sürecinde vatandaşlara sıcak yemek hizmeti

15.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:13
Gölpazarı Belediyesinden Kovid-19 sürecinde vatandaşlara sıcak yemek hizmeti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye bünyesinde hizmet veren aşevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 100 eve her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye bünyesinde hizmet veren aşevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 100 eve her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle aşevinde hazırlanan yemekler, görevli personel tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek götürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aşevimiz bir yıldır Gölpazarı halkına hizmet veriyor. Özellikle yaşlılarımız ve yalnız yaşayan hemşehrilerimizin yemek ihtiyacını görüyoruz. Aynı zamanda kapılarını çalmış oluyoruz, ihtiyaçlarını soruyoruz. Aşevimizdeki tencereler hayırseverler vatandaşlarımızın desteği ile kaynıyor, ciddi destek alıyoruz, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Kovid-19 döneminin başlarında Vefa Sosyal Destek Grubu ile hizmet veriyorduk, şu an belediye olarak hizmet veriyoruz. Karantinada olan hemşerilerimize de ihtiyaç durumuna bakmadan aşevimizden yemek hizmeti veriyoruz. Şu an 100 haneye yemek gidiyor. Aşevimizden istifade etmek isteyen, bu hizmetten faydalanmak isteyen herkese kapımız açık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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