Gölpazarı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı

Gölpazarı Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 6 gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Suer, 6 gündem maddesiyle kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suer, "Belediyenin 2022 mali yılı belediye gelir ve gider bütçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize şartlı bağışlanan çöp kamyonunun kabulü, şartlı bağışlanan araç için haczedilemez kararı alınması, Enerji Yönetimi Birimi kurulması, Marmara Belediyeler Birliği'ne üye olunması, Orta Mahallede bulunan 112 ada, 216 ve 217 parselde bulunan küçük sanayi alanı için kentsel dönüşüm kararı alınması görüşülerek oy birliği ile karar alındı." ifadesini kullandı.

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