Gölova'da sokak hayvanlarının aç kalmaması için proje başlatıldı

21.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:12

Sivas'ın Gölova ilçesinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için "Yemediğin Yemeği Atma Hayvanları Aç Bırakma" adlı proje başlatıldı.



Kaymakamlık tarafından başlatılan projenin başlangıcını yapan Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, ilçede bulunan kasap, lokanta, manav ve evlere daha önceden dağıtılan yemek kaplarının toplanmasıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Sokak hayvanlarının özellikle kış koşullarında beslenmede büyük sorunlar yaşadıklarına ve çok sayıda hayvanın bu nedenle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz bünyesinde başlatılan '300 Fikir 300 Proje' kapsamında ilçemizde 'Yemediğin Yemeği Atma Hayvanları Aç Bırakma' projesini başlattık. İlçe halkımız ve esnaflarımız yoğun ilgi gösterdi. Adreslere bırakılan atık yemek kapları görevlendirilecek kişilerce kış aylarında belirli saatlerde toplanarak, bu yiyecek ve gıdalar ilçe merkezi dışında belirlenen yerlerde hayvanlara verilmeye başlandı."

Kaynak: AA