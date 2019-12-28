Gölova'da öğretmenevi ve halı saha hizmete açıldı

28.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:14

Sivas'ın Gölova ilçesinde yapımı tamamlanan öğretmenevi ve halı saha, törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 5 yıldızlı otel konforunda güzel bir öğretmenevinin Gölova ilçesine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İşlerinin hizmet olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Amacımız, buraya eğitim için gelen öğretmen kardeşlerimizin nerede kalacağım diye endişesini ortadan kaldırmak. Eğitim dışında başka bir sorunu olmaması için bu güzel mekanları onların hizmetine sunuyoruz. Diğer kamu görevlilerimiz de bu yerlerden faydalanıyor. Bu nedenle devlet olarak bizler en iyi şartlarda görev yapmaları için elimizden gelen imkanları sunuyoruz. Onlardan isteğimiz güzel hizmetler versinler. Bizler onlar için gereken alt yapıyı sağlarız. Sivas, öğretmenevi anlamında komşu iller arasında en iyi durumda ama daha yapmamız gerekenler var. Yeter ki birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Bugün Gölova ilçemizde öğretmenevimiz ile halı sahamızın da açılışını yapıyoruz. Gölova'nın bugünü dünden daha iyi."

Sivas Valisi Salih Ayhan da ilçelerin tamamına öğretmenevi yapıldığını belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci de hizmetlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Programa, çevre ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA